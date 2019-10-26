Авербух назвал выступление Медведевой на Skate Canada катастрофически слабым

Хореограф Илья Авербух прокомментировал неудачное выступление российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada.



«Обидно, хочется Женю поддержать, но выступление было катастрофически слабым. Такой результат — это огромный психологический пресс. Будучи двукратной чемпионкой мира, будучи непобедимой, она проделала очень большую работу, сбросила вес, выглядит в абсолютно хорошей форме. Но пока у неё не получается победить свою психологию, эти чувства её одолевают.

Не обладая столь сложным контентом в произвольной программе, нельзя сказать, что она сможет отыграться. Надо было сегодня держать свою планку. Да и при чистом исполнении Жене было бы очень сложно получить так же, как Кихира. Но она была бы в районе 73–75 баллов, встала бы вровень с Трусовой и Теннелл", — приводит слова Авербуха Sport24.



Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане российская фигуристка после короткой программы на втором этапе Гран-при Skate Canada занимает шестое место. Медведева не справилась с прокатом и единственная из 12 участниц получила снижение оценки на один балл за падение. Евгения не сумела выполнить тройной лутц. Также с помаркой был исполнен двойной аксель.