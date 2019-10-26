Орсер — о короткой программе Медведевой: Женя очень расстроена, мы ошеломлены

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, прокомментировал неудачное выступление подопечной в короткой программе Гран-при Канады Skate Canada. В результате падения она набрала лишь 62,89 балла и с отставанием почти в 20 баллов от лидера занимает шестое место.



«Она очень расстроена, мы оба ошеломлены — не ожидали такого. Она старалась и тренировалась как никогда. Конечно, она будет кататься завтра в произвольной программе. Это будет долгий день для нас обоих», — цитирует Орсера ТАСС.



Лучшей из россиянок стала Александра Трусова, которая располагается на третьем месте (74,40). Первой идёт японка Рика Кихира, получившая от судей 81,35 балла.

Видео падения Евгении Медведевой на Skate Canada доступно на «Чемпионате».