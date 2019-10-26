Медведева избежала травм при падении в короткой программе на Skate Canada

Российская фигуристка Евгения Медведева избежала травм при падении в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada, сообщил тренер спортсменки канадец Брайан Орсер.
«Она не получила абсолютно никаких травм», — приводит слова Орсера «Р-Спорт».
Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане российская фигуристка после короткой программы на втором этапе Гран-при Skate Canada занимает шестое место. Медведева (62,89) не справилась с прокатом и единственная из 12 участниц получила снижение оценки на один балл за падение. Евгения не сумела выполнить тройной лутц. Также с помаркой был исполнен двойной аксель.
После короткой программы на Skate Canada лидируют японка Рика Кихира (81,35) и Ён Ю (78,22) из Южной Кореи. Россиянка Александра Трусова (74,40) — третья.
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