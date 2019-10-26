Олимпийская чемпионка Шишкина отреагировала на смерть 11-летней синхронистки

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала гибель 11-летней спортсменки во время тренировки в Перми.
«Знаю, что сегодня суббота и вам хочется отдохнуть и не читать ничего напряжного. Но эту новость просто не могу обойти стороной. Мои моральные принципы не дают мне этого сделать.
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Несколько дней назад в Перми в группе синхронного плавания прямо на тренировке захлебнулась 11-летняя девочка. К сожалению, это заметили слишком поздно, ребёнка не удалось спасти. Мне сложно оценить ситуацию и сказать кто прав, а кто виноват, ведь меня там не было. Уверена, во всём разберётся следствие. Но одно я знаю точно: тренер должен очень внимательно следить за своими учениками, не отвлекаться на посторонние вещи и быть готовым незамедлительно прыгнуть в воду.
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Вода — агрессивная среда, человек не привык в ней находиться, даже если он довольно неплохо плавает. Ситуации бывают разные, в том числе связанные со здоровьем. Как ни прискорбно, такое случается не впервые. В разных водных видах спорта бывали смертельные случаи на тренировке и соревнованиях.
У нас на тренировках тоже бывает, что кому-то становится нехорошо, кружится голова или тошнит, и мы всегда следим за состоянием друг друга. Смотрим на того, кто плывёт рядом. Это важно, и это может спасти жизнь товарища.
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Считаю нужным разговаривать и объяснять ребёнку, что необходимо быть чутким. Прийти на помощь, если видишь, что кому-то рядом плохо.
Мои соболезнования родственникам погибшей девочки. Больно читать такое в новостях», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».
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