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Трусова: обидно, что в короткой программе нельзя делать четверные прыжки

Трусова: обидно, что в короткой программе нельзя делать четверные прыжки
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала итоги короткой программы на Гран-при Канады Skate Canada. 15-летняя уроженка Рязани заняла третье место, на семь баллов отстав от лидирующей Рики Кихиры из Японии.

«Мне нравятся и короткая, и произвольная программы. Постараюсь улучшать все компоненты, в том числе на вращении. Обидно, что в короткой программе нельзя делать четверные прыжки, очень хочу, чтобы их разрешили.

Четверные в произвольной программе? Вы всё увидите», — цитирует Трусову «Р-Спорт».

Напомним, Skate Canada, который проходит с 25 по 28 октября в Келоуне, Канада, стал для Трусовой первым этапом Гран-при среди взрослых. Произвольную программу фигуристки покажут сегодня, 26 октября.

Успешный дебют Трусовой в короткой программе на взрослом Гран-при. Видео
Трусова оценила свой дебют на этапе Гран-при Skate Canada
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