Трусова: обидно, что в короткой программе нельзя делать четверные прыжки

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала итоги короткой программы на Гран-при Канады Skate Canada. 15-летняя уроженка Рязани заняла третье место, на семь баллов отстав от лидирующей Рики Кихиры из Японии.



«Мне нравятся и короткая, и произвольная программы. Постараюсь улучшать все компоненты, в том числе на вращении. Обидно, что в короткой программе нельзя делать четверные прыжки, очень хочу, чтобы их разрешили.



Четверные в произвольной программе? Вы всё увидите», — цитирует Трусову «Р-Спорт».



Напомним, Skate Canada, который проходит с 25 по 28 октября в Келоуне, Канада, стал для Трусовой первым этапом Гран-при среди взрослых. Произвольную программу фигуристки покажут сегодня, 26 октября.

Успешный дебют Трусовой в короткой программе на взрослом Гран-при. Видео