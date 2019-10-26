Кихира призналась, что не слишком довольна короткой программой на Skate Canada

Японская фигуристка Рика Кихира, которая уверенно лидирует после короткой программы на этапе Гран-при Skate Canada, призналась, что не слишком довольна прокатом.
«Исполнение тройного акселя и тройного риттбергера было хорошим, как и на тренировке. Но в некоторых частях программы я нервничала и не очень хорошо делала вращения.
На тренировке перед произвольной программой хочу сосредоточиться на прыжках и вращениях. Нужно сохранить позитивный настрой», — приводит слова 17-летней фигуристки официальный сайт Международного союза конькобежцев.
Видео проката Кихиры доступно на сайте Первого канала.
Кихира лидируют после короткой программы на Skate Canada, набрав 81,35 балла. Ён Ю (78,22) из Южной Кореи занимает второе место. Россиянка Александра Трусова (74,40) — третья. Евгения Медведева (62,89) после падения занимает шестую строчку.
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