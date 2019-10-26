Медведева проигнорировала прессу после провала в короткой программе Skate Canada
Российская фигуристка Евгения Медведева отказалась от общения с прессой после неудачного выступления в короткой программе Гран-при Канады Skate Canada. Об этом сообщает Sport24.
Напомним, 19-летняя уроженка Москвы упала во время выполнения тройного лутца и допустила ошибку на двойном акселе. Получив от судей оценку 62,89 балла, она заняла шестое место.
Лидером по итогам короткой программы является японка Рика Кихира. Лучшей из россиянок стала Александра Трусова, получившая от судей 74,40 балла, — третье место. Напомним, для Трусовой Skate Canada — первый этап Гран-при среди взрослых.
Произвольную программу женщины представят в ночь на 27 октября мск.
Видео падения Евгении Медведевой на Skata Canada доступно на «Чемпионате».
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