Козловский: прокат короткой программы на Skate Canada не имеет значения

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, подвёл итоги короткой программы на этапе Гран-при Skate Canada.



«Сегодняшний прокат не имеет значения, главный соревновательный день будет завтра, поэтому наши оценки не так важны. Цель каждого спортсмена состоит в том, чтобы чисто выполнить прокат и донести заложенную в программу идею. Фигурное катание — это не только спорт, но и искусство. Все стараются развиваться, сочетая технический аспект и вторую оценку, состоящую из различных компонентов», — сказал после выступления Козловский, его слова приводит официальный сайт Международного союза конькобежцев.

Бойкова и Козловский занимают первое место после короткой программы. Их результат — 76,45 балла. Вторым идёт канадский дуэт Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (75,50), третья строчка у россиян Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (73,57).