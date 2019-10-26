Бестемьянова: Медведева откаталась не просто плохо, а совсем грустно

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала неудачное выступление российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada.
«Очень жаль, что плохо откаталась Женя Медведева, причём не просто плохо, а как-то совсем уж плохо, грустно, и аксель был очень плохой, и с лутца упала, и на каскаде был недокрут. В общем, не совсем её день был. Не могу сказать, почему это происходит. Чаще всего это потеря мотивации, возможно, трудно ей, кругом все с акселями тройными, с четверными прыжками, очень сложно держать мотивацию, не обладая такими элементами.
Думаю, в итоге попасть на пьедестал Медведевой реально, если выполнит идеально прокат, а остальные будут лежать и не вставать. Но мы не знаем, как они все будут кататься. Женское одиночное катание очень непредсказуемое. Давайте дождёмся соревнований», — цитирует Бестемьянову ТАСС.
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