Лазукин: в короткой программе было много неточностей, но в целом я доволен

Российский фигурист Андрей Лазукин прокомментировал выступление в короткой программе на втором этапе Гран-при Skate Canada, где он показал шестой результат.
«В целом впечатления от проката положительные. Да, было много неточностей — на прыжках, дорожке, вращениях, но в целом я доволен. Сегодня смог собраться на прыжки. Старт сезона был тяжелым, а сейчас вроде получилось собраться.
Выступать ночью по Москве не сложно — не первое соревнование за океаном. Что касается дороги, то опоздание на рейс роли не сыграло. 20 часов в пути или 24 — лично для меня нет разницы», — приводит слова Лазукина Sport24.
Победу по итогам короткой программы одержал представитель Японии Юдзуру Ханю. Судьи оценили его выступление в 109,60 балла. Второе место занял американец Камден Пулкинен (89,05). Замкнул тройку лидеров канадец Нам Нгуен (84,08). Лазукин завершил прокат на шестом месте. Его результат — 78,99 балла.
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