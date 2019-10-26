Бестемьянова: Трусова может выиграть, даже отказавшись от одного четверного

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что российская фигуристка Александра Трусова может выиграть Гран-при Skate Canada, даже отказавшись от одного из четверных прыжков.



«Саша пока идёт третьей, но четверные запрещены в короткой программе у женщин, поэтому впереди находятся те, кто умеют делать тройной аксель. Для Трусовой это не отрыв, она планирует прыгать четыре четверных прыжка, но, даже если она сделает три, её не догнать.

Конечно, если Кихира будет прыгать два тройных акселя, один из которых — в каскаде, а Саша не сделает четверные, тогда да, победы не будет, но будем надеяться, что Саша справится. Мы уже видели ее фантастический прокат в Японии, ждём от неё повторения», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Напомним, Трусова (74,40) успешно справилась с технической стороной в короткой программе, но получила не самые высокие оценки за компоненты и в итоге заняла третье место, уступив японке Рике Кихире (81,35) и Ён Ю (78,22) из Южной Кореи.

Skate Canada, который проходит с 25 по 28 октября в Келоуне (Канада), стал для Трусовой первым этапом Гран-при среди взрослых.

Трусова оценила свой дебют на этапе Гран-при Skate Canada