Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тарасова назвала причину провала Медведевой в короткой программе Skate Canada

Тарасова назвала причину провала Медведевой в короткой программе Skate Canada
Другие / Фигурное катание 0

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала неудачное выступление российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada.

«Тяжело сказать, почему так произошло. Она тренировалась очень хорошо. Было видно, что она очень хорошо готова. Наверное, у нее была стартовая лихорадка, думаю, это все из-за волнения.

Сможет ли Медведева выступить лучше в произвольной программе? Конечно, потому что хуже уже некуда, посмотрим, потому что это судьба, она так готовится, рассказывает, что она готовит тело своё, она многое делает сама и понимает, что она делает. Ей уже никто не говорит, что делать, на тренировках всё было хорошо, а что будет на соревнованиях, я не знаю, она всегда была настоящим бойцом, и я думаю, что в ней это осталось», — цитирует Тарасову ТАСС.

Напомним, по итогам короткой программы Медведева располагается на шестом месте, отставая от лидирующей японки Рики Кихиры на 20 баллов.

Авербух назвал выступление Медведевой на Skate Canada катастрофически слабым
Бестемьянова: Медведева откаталась не просто плохо, а совсем грустно
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019