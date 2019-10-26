Тарасова назвала причину провала Медведевой в короткой программе Skate Canada

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала неудачное выступление российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada.



«Тяжело сказать, почему так произошло. Она тренировалась очень хорошо. Было видно, что она очень хорошо готова. Наверное, у нее была стартовая лихорадка, думаю, это все из-за волнения.



Сможет ли Медведева выступить лучше в произвольной программе? Конечно, потому что хуже уже некуда, посмотрим, потому что это судьба, она так готовится, рассказывает, что она готовит тело своё, она многое делает сама и понимает, что она делает. Ей уже никто не говорит, что делать, на тренировках всё было хорошо, а что будет на соревнованиях, я не знаю, она всегда была настоящим бойцом, и я думаю, что в ней это осталось», — цитирует Тарасову ТАСС.

Напомним, по итогам короткой программы Медведева располагается на шестом месте, отставая от лидирующей японки Рики Кихиры на 20 баллов.

Авербух назвал выступление Медведевой на Skate Canada катастрофически слабым