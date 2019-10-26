Тарасова назвала причину провала Медведевой в короткой программе Skate Canada

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала неудачное выступление российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada.
«Тяжело сказать, почему так произошло. Она тренировалась очень хорошо. Было видно, что она очень хорошо готова. Наверное, у нее была стартовая лихорадка, думаю, это все из-за волнения.
Сможет ли Медведева выступить лучше в произвольной программе? Конечно, потому что хуже уже некуда, посмотрим, потому что это судьба, она так готовится, рассказывает, что она готовит тело своё, она многое делает сама и понимает, что она делает. Ей уже никто не говорит, что делать, на тренировках всё было хорошо, а что будет на соревнованиях, я не знаю, она всегда была настоящим бойцом, и я думаю, что в ней это осталось», — цитирует Тарасову ТАСС.
Напомним, по итогам короткой программы Медведева располагается на шестом месте, отставая от лидирующей японки Рики Кихиры на 20 баллов.
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