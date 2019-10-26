Орсер — о провале Медведевой: Женя в своей лучшей форме. Не знаю, что произошло

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, прокомментировал неудачное выступление подопечной в короткой программе Гран-при Канады Skate Canada.



«Не знаю, что произошло в короткой программе. Она тренировалась ещё упорнее, чем когда-либо. Я видел, что она в самой лучшей форме, чем прежде. А вы видели, что она провела хорошие тренировки перед стартом. При этом она была реально спокойна, потому что правильно готовилась, она в хорошей форме.



Мы должны понять, что случилось, потому что Медведева слишком хорошо готова, чтобы допускать то, что произошло», — цитирует Орсера «Р-Спорт».

Напомним, в ходе короткой программы Медведева допустила падение, что позволило ей претендовать лишь на шестое место. Её отставание от лидирующей японки Рики Кихиры составляет почти 20 баллов.

Орсер — о короткой программе Медведевой: Женя очень расстроена, мы ошеломлены