Сборная Англии обыграла Новую Зеландию и вышла в финал Кубка мира по регби

Определился первый финалист Кубка мира по регби — английские спортсмены со счётом 19:7 обыграли команду Новой Зеландии в матче 1/2 финала.
Интересно, что сборная Новой Зеландии в рейтинге World Rugby идет на первом месте, команда Англии — на втором. На Кубках мира сборные встретились в четвертый раз, при этом англичанам впервые удалось одержать победу.
Соперниками англичан в борьбе за звание чемпиона мира станут победители матча Уэльс — Южная Африка.
Напомним, сборная России завершила выступления на Кубке мира антирекордом. Россияне не сумели преодолеть групповой этап соревнований.
В 2015 году Кубок мира по регби состоялся в Англии. Обладателями титула стали новозеландцы — в финале они обыграли австралийцев со счётом 34:17. В матче за бронзу команда ЮАР обыграла аргентинцев — 24:13.
Расписание матчей турнира доступно на «Чемпионате». Розыгрыш Кубка мира, который проходит в Японии, завершится 2 ноября.
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