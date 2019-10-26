Сборная Англии обыграла Новую Зеландию и вышла в финал Кубка мира по регби

Определился первый финалист Кубка мира по регби — английские спортсмены со счётом 19:7 обыграли команду Новой Зеландии в матче 1/2 финала.

Интересно, что сборная Новой Зеландии в рейтинге World Rugby идет на первом месте, команда Англии — на втором. На Кубках мира сборные встретились в четвертый раз, при этом англичанам впервые удалось одержать победу.

Соперниками англичан в борьбе за звание чемпиона мира станут победители матча Уэльс — Южная Африка.



Напомним, сборная России завершила выступления на Кубке мира антирекордом. Россияне не сумели преодолеть групповой этап соревнований.



В 2015 году Кубок мира по регби состоялся в Англии. Обладателями титула стали новозеландцы — в финале они обыграли австралийцев со счётом 34:17. В матче за бронзу команда ЮАР обыграла аргентинцев — 24:13.



Расписание матчей турнира доступно на «Чемпионате». Розыгрыш Кубка мира, который проходит в Японии, завершится 2 ноября.