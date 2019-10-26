Шахрай – о Медведевой: ужасно выступила и вышла в ужасном костюме

Серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года в Лейк-Плэсиде в парном катании, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай назвал ужасным выступление российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada.
«Медведева ужасно выступила и вышла в ужасном костюме. Кто ей такой придумал? Что касается катания, то Женя плохо выполнила каскад и двойной аксель. Это для нее один из самых сложных прыжков. Новый тренер пытался этот прыжок исправить. На тренировках вроде бы у нее получается, но на соревнованиях она постоянно допускает ошибки. С тройного лутца упала, как начинающая, будто никогда его не прыгала.
Шансы на попадание в финал Гран-при теперь весьма призрачные. Видно было, что психологически Медведевой тяжело. Похоже, время Медведевой прошло, и минул пик карьеры, и ожидания от смены тренера не помогли», — приводит слова Шахрая «Советский спорт».
Медведева (62,89) не справилась с прокатом и единственная из 12 участниц получила снижение оценки на один балл за падение. Евгения не сумела выполнить тройной лутц. Также с помаркой был исполнен двойной аксель.
После короткой программы на Skate Canada лидируют японка Рика Кихира (81,35) и Ён Ю (78,22) из Южной Кореи. Россиянка Александра Трусова (74,40) — третья.
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