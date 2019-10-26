Урманов: на Skate Canada катаются одиннадцать девушек и один ребёнок

Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Алексей Урманов прокомментировал итоги короткой программы у девушек на этапе Гран-при Skate Canada.

«Шансы Трусовой на победу? Давайте называть вещи своими именами — на этапе в Келуоне катаются одиннадцать девушек и один ребёнок, и наши соперницы прилично подтянулись.



Третье место Трусовой можно воспринимать совершенно спокойно, ее контент в произвольной самый сложный и дорогой — понятно, что с ним надо рассчитывать на самое высокое место и после третьего результата в короткой. Но программы кореянки и японки наверняка будут с двумя акселями в три с половиной оборота, что тоже серьёзно. Выполнит всё Трусова — спокойно может претендовать на первое место, но вопрос и в том, как проявят себя эти две девушки», — приводит слова Урманова ТАСС.

Напомним, Александра Трусова (74,40) успешно справилась с технической стороной в короткой программе, но получила не самые высокие оценки за компоненты и в итоге заняла третье место, уступив японке Рике Кихире (81,35) и Ён Ю (78,22) из Южной Кореи.



Skate Canada, который проходит с 25 по 28 октября в Келоуне (Канада), стал для Трусовой первым этапом Гран-при среди взрослых.

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