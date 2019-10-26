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Австрийскую горнолыжницу эвакуировали на вертолёте с этапа Кубка мира в Зельдене

Австрийскую горнолыжницу эвакуировали на вертолёте с этапа Кубка мира в Зельдене
Другие / Прочие виды спорта 0

Австрийская горнолыжница Бернадетте Шильд была экстренно эвакуирована на вертолёте из Зельдена (Австрия), где проходит этап Кубка мира. Причиной такого решения медиков стала травма колена, которую спортсменка получила в результате вылета с трассы.

Как сообщает Laola1, перед эвакуацией спортсменки соревнования были приостановлены на 15 минут — Бернадетте оказывали помощь прямо на трассе. О деталях повреждения спортсменки, которая была доставлена в госпиталь Инсбрука, не сообщается.

29-летняя Шильд — призёр этапов Кубка мира, участница двух Олимпиад. Её лучшим результатом в общем зачёте Кубка мира является 22-е место по итогам сезона-2016/17.

Источник: Laola1

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