Австрийскую горнолыжницу эвакуировали на вертолёте с этапа Кубка мира в Зельдене

Австрийская горнолыжница Бернадетте Шильд была экстренно эвакуирована на вертолёте из Зельдена (Австрия), где проходит этап Кубка мира. Причиной такого решения медиков стала травма колена, которую спортсменка получила в результате вылета с трассы.



Как сообщает Laola1, перед эвакуацией спортсменки соревнования были приостановлены на 15 минут — Бернадетте оказывали помощь прямо на трассе. О деталях повреждения спортсменки, которая была доставлена в госпиталь Инсбрука, не сообщается.



29-летняя Шильд — призёр этапов Кубка мира, участница двух Олимпиад. Её лучшим результатом в общем зачёте Кубка мира является 22-е место по итогам сезона-2016/17.