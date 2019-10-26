Австрийскую горнолыжницу эвакуировали на вертолёте с этапа Кубка мира в Зельдене
Австрийская горнолыжница Бернадетте Шильд была экстренно эвакуирована на вертолёте из Зельдена (Австрия), где проходит этап Кубка мира. Причиной такого решения медиков стала травма колена, которую спортсменка получила в результате вылета с трассы.
Как сообщает Laola1, перед эвакуацией спортсменки соревнования были приостановлены на 15 минут — Бернадетте оказывали помощь прямо на трассе. О деталях повреждения спортсменки, которая была доставлена в госпиталь Инсбрука, не сообщается.
29-летняя Шильд — призёр этапов Кубка мира, участница двух Олимпиад. Её лучшим результатом в общем зачёте Кубка мира является 22-е место по итогам сезона-2016/17.
- 26 октября 2019
-
16:58
-
16:35
-
16:11
-
15:35
-
14:47
-
13:34
-
13:26
-
13:05
-
12:59
-
12:29
-
11:32
-
11:28
-
11:24
-
10:57
-
10:44
-
10:30
-
10:21
-
10:08
-
09:42
-
09:16
-
09:03
-
08:19
-
05:41
-
04:51
-
04:43
-
00:51
-
00:40
-
00:15
-
00:07
- 25 октября 2019
-
23:01
-
22:37
-
21:58
-
21:14
-
20:53
-
20:28
Партнерский контент