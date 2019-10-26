Смирнов: возможно, Медведевой нужно лучше работать над «физикой»

Двукратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира и России в парном катании Александр Смирнов прокомментировал неудачное выступление российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada.



«Хорошая программа, взрослое катание, но почему постоянно эта ошибка на двойном акселе, почему не изменить заход на него? И ещё это падение. Не пошло, возможно, что-то изменилось в подготовке.



К старту Гран-при уже надо быть в форме. Может быть, надо ещё больше работать над «физикой». Спортсмен взрослеет, становится тяжелее, эмоции даются легче, многооборотные прыжки — сложнее», — цитирует Смирнова ТАСС.



Напомним, по итогам короткой программы Медведева располагается на шестом месте, отставая от лидирующей японки Рики Кихиры на 20 баллов.

Авербух назвал выступление Медведевой на Skate Canada катастрофически слабым