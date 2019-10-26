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Смирнов: возможно, Медведевой нужно лучше работать над «физикой»

Смирнов: возможно, Медведевой нужно лучше работать над «физикой»
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира и России в парном катании Александр Смирнов прокомментировал неудачное выступление российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada.

«Хорошая программа, взрослое катание, но почему постоянно эта ошибка на двойном акселе, почему не изменить заход на него? И ещё это падение. Не пошло, возможно, что-то изменилось в подготовке.

К старту Гран-при уже надо быть в форме. Может быть, надо ещё больше работать над «физикой». Спортсмен взрослеет, становится тяжелее, эмоции даются легче, многооборотные прыжки — сложнее», — цитирует Смирнова ТАСС.

Напомним, по итогам короткой программы Медведева располагается на шестом месте, отставая от лидирующей японки Рики Кихиры на 20 баллов.

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