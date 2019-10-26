Трусова выступит прямо перед Кихирой в произвольной программе на Skate Canada

Произвольную программу у женщин на этапе Гран-при Skate Canada, согласно жребию, будет закрывать японка Рика Кихира, перед ней на лёд выйдет российская фигуристка Александра Трусова.

Произвольная программа:

Первая разминка

1. Вероник Майе (Канада)

2. Марин Хонда (Япония)

3. Алисия Пино (Канада)

4. Алексия Паганини (Швейцария)

5. Серафима Саханович (Россия) – 23:38 мск

6. Йелим Ким (Южная Корея)

Вторая разминка

7. Габриэль Дэйлман (Канада)

8. Евгения Медведева (Россия) – 0:09 мск

9. Брэди Теннелл (США)

10. Ён Ю (Южная Корея)

11. Александра Трусова (Россия) – 0:33 мск

12. Рика Кихира (Япония).

Трусова (74,40) успешно справилась с технической стороной в короткой программе, но получила не самые высокие оценки за компоненты и в итоге заняла третье место, уступив Кихире (81,35) и Ён Ю (78,22). Медведева (62,89) стала шестой.

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