Радионова: интересно понаблюдать за борьбой Трусовой и Кихиры в Канаде

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова прокомментировала итоги короткой программы у женщин на этапе Гран-при Skate Canada.
Победу одержала японка Рика Кихира, россиянка Александра Трусова стала третьей, Евгения Медведева с падением — шестой.
«Все девочки молодцы, но мне очень понравилась Кихира. Видно, что она в блестящей форме. Она вся просто звенит. Это, наверное, пока лучшая короткая программа в этом сезоне из всех, что я видела.
У Трусовой второй уровень за дорожку шагов, мне сложно здесь оценить причины. Есть чёткий регламент, который надо соблюдать. Видимо, Саша что-то недоделала, поэтому судьи поставили ей второй уровень. Семь баллов — это довольно приличное отставание после короткой программы, поэтому ей будет тяжело отыгрываться. Однако у Саши очень сложная программа, главное — справиться с ней. У Кихиры контент тоже не из лёгких, так что будет интересно понаблюдать за этой борьбой.
Что касается Медведевой, то я не видела её на тренировках. Только перед прокатами я мельком смотрела на неё в ЦСКА, когда она приезжала. Вроде всё хорошо делала. Видимо, действительно сказалась психология, тем более в этом сезоне столько молоденьких девочек вышло. Да, это тяжело, но это спорт, здесь выживает сильнейший, у кого не будет ни физических, ни психологических проблем», — приводит слова Радионовой Sport24.
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