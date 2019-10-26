Навка назвала Загитову самой крутой фигуристкой

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, что считает главной удачей своего нового новогоднего ледового шоу «Спящая красавица».
«Самая главная удача и победа — это то, что в этом году у меня будет выступать олимпийская чемпионка Алина Загитова. На сегодняшний день она является самой крутой фигуристкой, она единственная сейчас, у кого есть все победы на всех-всех соревнованиях. Так что самая крутая фигуристка будет выступать в самой крутой команде.
Также будет выступать моя дочка младшая, которой пять лет. Это будет её дебют. Мы усиленно катаемся, она проводит по две тренировки в день. Она сказала, что будет готовиться. Это ее цель, она слушает музыку, ходит в образе, расспрашивает меня о всевозможных деталях», — сказала Навка на YouTube-канале Регины Тодоренко.
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