Мустафина: взяла паузу, чтобы соскучиться по гимнастике

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях россиянка Алия Мустафина сообщила, что она приостановила соревновательную деятельность.

«До нового года соревновательных планов никаких. Я сейчас взяла паузу, чтобы соскучиться по гимнастике. Цели и желания всё равно там — на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Пауза на то время, пока я не соскучусь по спорту, потому что приходить в зал и не хотеть работать — это хуже, чем не тренироваться», — приводит слова Мустафиной ТАСС.

Мустафина уже делала перерыв в карьере после Игр-2016 в связи с беременностью. В апреле 2018 года гимнастка вернулась в спорт. В сезоне-2019 Мустафина по разным причинам не смогла выступить на чемпионате Европы, Европейских играх и чемпионате мира.