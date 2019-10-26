Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Мустафина: взяла паузу, чтобы соскучиться по гимнастике

Мустафина: взяла паузу, чтобы соскучиться по гимнастике
Другие / Прочие виды спорта 0

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях россиянка Алия Мустафина сообщила, что она приостановила соревновательную деятельность.

«До нового года соревновательных планов никаких. Я сейчас взяла паузу, чтобы соскучиться по гимнастике. Цели и желания всё равно там — на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Пауза на то время, пока я не соскучусь по спорту, потому что приходить в зал и не хотеть работать — это хуже, чем не тренироваться», — приводит слова Мустафиной ТАСС.

Мустафина уже делала перерыв в карьере после Игр-2016 в связи с беременностью. В апреле 2018 года гимнастка вернулась в спорт. В сезоне-2019 Мустафина по разным причинам не смогла выступить на чемпионате Европы, Европейских играх и чемпионате мира.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019