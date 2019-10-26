Мужская и женская сборные России выиграли матчи 3-го тура ЧЕ по шахматам
Мужская и женская сборные России одержали победы в третьем туре командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Батуми (Грузия).
Российские шахматисты обыграли команду Венгрии со счётом 2,5-1,5. Единственную победу в этом матче белыми фигурами одержал Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов (чёрными), Кирилл Алексеенко (белыми) и Максим Матлаков (чёрными) разошлись миром с соперниками.
Женская сборная России одержала победу над командой Испании со счётом 2,5-1,5. Ольга Гиря и Александра Горячкина, игравшие чёрными фигурами, оказались сильнее своих соперниц. Алина Кашлинская потерпела поражение белым цветом. Екатерина Лагно, также белыми, разошлась миром с испанской шахматисткой.
Турнир проводится по швейцарской системе в девять туров.
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