Мужская и женская сборные России выиграли матчи 3-го тура ЧЕ по шахматам

Мужская и женская сборные России одержали победы в третьем туре командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Батуми (Грузия).

Российские шахматисты обыграли команду Венгрии со счётом 2,5-1,5. Единственную победу в этом матче белыми фигурами одержал Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов (чёрными), Кирилл Алексеенко (белыми) и Максим Матлаков (чёрными) разошлись миром с соперниками.

Женская сборная России одержала победу над командой Испании со счётом 2,5-1,5. Ольга Гиря и Александра Горячкина, игравшие чёрными фигурами, оказались сильнее своих соперниц. Алина Кашлинская потерпела поражение белым цветом. Екатерина Лагно, также белыми, разошлась миром с испанской шахматисткой.

Турнир проводится по швейцарской системе в девять туров.