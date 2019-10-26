Черкасова: Медведевой всё же не стоило уходить от Тутберидзе

Чемпионка мира и серебряный призёр Олимпиады-1980 в парном катании Марина Черкасова прокомментировала неудачный прокат короткой программы Евгенией Медведевой на этапе Гран-при в Канаде.

«У неё сдают нервы, потому что молодые девочки прыгают четверные. Другого объяснения я не вижу. На тренировках и разминках всё нормально, но затем какой-то сбой нервной системы. Она видит, что молодые девочки делают более сложные элементы, и это вносит стресс.

У русского тренера с русским учеником больше поле соприкосновения. Думаю, Жене всё же не стоило уходить от Этери. Мы привыкли работать жёстко, требовать от учеников, а те остаются верны своему тренеру. Я в похожей ситуации, когда подрастали другие пары, всё же осталась у Станислава Алексеевича Жука.

Не знаю всех подробностей ухода, но если была бы какая-то возможность, стоило бы вернуться. Что точно, так это не уходить. Видно, что у Орсера у неё более свободный ритм, и этот переход от жёсткой Этери к мягкому Орсеру даётся нашей Жене очень трудно. Ведь она всё умеет. Очень надеюсь, что она ещё вернётся», — приводит слова Черкасовой «Спорт-экспресс».