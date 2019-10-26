Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой 2019 года в Европе

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой года в Европе. Об этом было объявлено на церемонии Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) Golden Tracks, которая проходит в Таллине (Эстония).

Ласицкене в сентябре 2019 года одержала победу на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар), став первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Кроме того, в текущем году Мария победила на чемпионате Европы в помещении, который проходил в Глазго, и выиграла «Бриллиантовую лигу». Всего на счету россиянки 21 победа в 23 стартах в 2019 году.

Фото доступно в «инстаграме» Марии Ласицкене.

Спортсменом года признан 21-летний немецкий десятиборец Никлас Каул, ставший самым молодым чемпионом мира в этом виде лёгкой атлетики.