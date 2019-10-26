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Глава ВФЛА поздравил Ласицкене с признанием легкоатлеткой года в Европе

Глава ВФЛА поздравил Ласицкене с признанием легкоатлеткой года в Европе
Другие / Лёгкая атлетика 0

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин поздравил прыгунью в высоту Марию Ласицкене, признанную лучшей легкоатлеткой Европы по итогам 2019 года.

«Войдя в историю мировых прыжков в высоту как первая трехкратная чемпионка мира, Мария сотворила в этом сезоне невероятное. И думаю, что в шорт-листе Ласицкене стояла особняком и выиграла сегодня этот титул не только заслуженно, но и очень уверенно. Я очень рад за Марию, эта новость вызывает гордость за неё и их удивительный тандем с Геннадием Габриляном. Красивое завершение длинного сезона, в котором она выиграла всё — европейский зимний чемпионат, «Бриллиантовую лигу» и чемпионат мира, и сейчас этот титул, браво!» — приводит слова Шляхтина ТАСС.

На чемпионате мира — 2019 26-летняя Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

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