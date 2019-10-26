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Танцоры Джиллс и Пуарье выиграли Skate Сanada, Попова и Мозгов — восьмые

Танцоры Джиллс и Пуарье выиграли Skate Сanada, Попова и Мозгов — восьмые
Другие / Фигурное катание 0

Российские танцевальные дуэты не вошли в число призёров второго этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Сanada. Победителями соревнований стали канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье, которые за счёт успешного выступления в произвольном танце опередили лидировавших американцев Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью.

На третью ступень пьедестала почёта поднялись британцы Лила Фир и Льюис Гибсон, шедшие четвёртыми после ритмического танца.

Российским дуэтам произвольные танцы не удались, в итоге Бетина Попова и Сергей Мозгов только восьмые, а Софья Евдокимова и Егор Базин — девятые.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при. Skate Сanada
Танцы на льду

1. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада) – 209,01.
2. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 206,31.
3. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 195,35…
8. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) – 173,54.
9. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) – 167,39.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 2-й этап, Келоуна, Канада
Танцы на льду. Произвольный танец
26 октября 2019, суббота. 21:09 МСК
Окончено
1
Канада
209.01
2
США
206.31
3
Великобритания
195.35
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