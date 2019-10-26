Танцоры Джиллс и Пуарье выиграли Skate Сanada, Попова и Мозгов — восьмые

Российские танцевальные дуэты не вошли в число призёров второго этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Сanada. Победителями соревнований стали канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье, которые за счёт успешного выступления в произвольном танце опередили лидировавших американцев Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью.
На третью ступень пьедестала почёта поднялись британцы Лила Фир и Льюис Гибсон, шедшие четвёртыми после ритмического танца.
Российским дуэтам произвольные танцы не удались, в итоге Бетина Попова и Сергей Мозгов только восьмые, а Софья Евдокимова и Егор Базин — девятые.
Фигурное катание. Второй этап Гран-при. Skate Сanada
Танцы на льду
1. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада) – 209,01.
2. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 206,31.
3. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 195,35…
8. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) – 173,54.
9. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) – 167,39.
- 26 октября 2019
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