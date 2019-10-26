Черкасова: нужно запретить четверные прыжки для девушек

Чемпионка мира и серебряный призёр Олимпиады-1980 в парном катании Марина Черкасова считает, что нужно вообще запретить четверные прыжки в женском одиночном катании.

«Я переживаю за всех девочек, которые прыгают четверные, даже 11-летних. Сейчас они прыгают, они маленькие, неоформившиеся. А что будет дальше? Надо беречь себя, здоровье. У них уже в таком возрасте могут болеть колени, спина, они получают сильнейшую нагрузку. Я уж не говорю о том, что будет через несколько лет. Риск травмы очень велик, а надо же потом как-то жить. Саша Трусова ещё не вошла в переходный возраст. Надо думать о том, что будет в 17 лет. Она же всё сейчас выиграет — не сглазить бы — а потом всё, фигурное катание закончится.

А хочется увидеть женское, красивое катание. Как и хочется смотреть ещё долго на Женю Медведеву. Нужно запретить четверные для девушек и в произвольной программе. Мальчишки должны идти впереди. Пусть искусственно. Но девушки всегда сильнее в юном возрасте, а потом наступают трудности. Начинается страх, он уже есть у Медведевой, Загитовой. Они боятся получить травму, они хотят продолжить жить нормально, здоровыми», — приводит слова Черкасовой «Спорт-экспресс».