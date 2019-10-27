Трусова побила два мировых рекорда на этапе Гран-при Skate Сanada

Российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на втором этапе Гран-при Skate Сanada. За произвольную программу Трусова получила 166,62 балла, а в сумме за две программы – 241,02. Предыдущие достижения Александры, показанные на мемориале Ондрея Непалы, равнялись 163,78 и 238,69 соответственно.

В произвольной программе на дебютном для неё этапе Гран-при в Канаде Трусова заявила четыре четверных прыжка, но справилась только с тремя. Александра упала с четверного сальхова, затем чисто выполнила сольный лутц в четыре оборота и два четверных тулупа в разных каскадах: с тройным тулупом и тройным сальховом через ойлер.

За технику Трусова получила 100,20 балла. Александра уверенно выиграла первый в своей карьере этап Гран-при среди взрослых.