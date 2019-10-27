Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Skate Сanada

Российская фигуристка Александра Трусова за явным преимуществом выиграла первый в своей карьере этап Гран-при среди взрослых — Skate Сanada. В произвольной программе Трусова чисто исполнила три четверных прыжка: лутц и два тулупа в различных каскадах. Также Трусова попыталась сделать четверной сальхов, но упала. Только за технику Александра получила более 100 баллов.

Евгения Медведева после провала в короткой программе безупречно исполнила произвольную, получив третьи оценки дня. По сумме двух выступлений Медведева — пятая.

Второе место заняла лидировавшая после короткой программы японка Рика Кихира, третьей стала Ён Ю из Южной Кореи.

Ещё одна россиянка, Серафима Саханович, по сумме двух программ — восьмая.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при. Skate Сanada

Женщины

1. Александра Трусова (Россия) – 241,02.

2. Рика Кихира (Япония) – 230,33.

3. Ён Ю (Южная Корея) – 217,49

4. Бради Теннелл (США) – 211,31

5. Евгения Медведева (Россия) – 209,62…

8. Серафима Саханович (Россия) – 175,97.