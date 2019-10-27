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Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Skate Сanada

Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Skate Сanada
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Александра Трусова за явным преимуществом выиграла первый в своей карьере этап Гран-при среди взрослых — Skate Сanada. В произвольной программе Трусова чисто исполнила три четверных прыжка: лутц и два тулупа в различных каскадах. Также Трусова попыталась сделать четверной сальхов, но упала. Только за технику Александра получила более 100 баллов.

Евгения Медведева после провала в короткой программе безупречно исполнила произвольную, получив третьи оценки дня. По сумме двух выступлений Медведева — пятая.

Второе место заняла лидировавшая после короткой программы японка Рика Кихира, третьей стала Ён Ю из Южной Кореи.

Ещё одна россиянка, Серафима Саханович, по сумме двух программ — восьмая.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при. Skate Сanada
Женщины

1. Александра Трусова (Россия) – 241,02.
2. Рика Кихира (Япония) – 230,33.
3. Ён Ю (Южная Корея) – 217,49
4. Бради Теннелл (США) – 211,31
5. Евгения Медведева (Россия) – 209,62…
8. Серафима Саханович (Россия) – 175,97.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 2-й этап, Келоуна, Канада
Женщины. Произвольная программа
26 октября 2019, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Александра Трусова
Россия
241.02
2
Рика Кихира
Япония
230.33
3
Ён Ю
Южная Корея
217.49
Трусова побила два мировых рекорда на этапе Гран-при Skate Сanada
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