Рекордный прокат Трусовой с тремя четверными прыжками. Видео
Российская фигуристка Александра Трусова за явным преимуществом выиграла первый в своей карьере этап Гран-при среди взрослых — Skate Сanada. В произвольной программе Трусова чисто исполнила три четверных прыжка: лутц и два тулупа в различных каскадах. Также Трусова попыталась сделать четверной сальхов, но упала. Только за технику Александра получила более 100 баллов.
За произвольную программу Трусова получила 166,62 балла, а в сумме за две программы – 241,02. Предыдущие достижения Александры, показанные на мемориале Ондрея Непалы, равнялись 163,78 и 238,69 соответственно.
Skate Canada, который проходит с 25 по 28 октября в Келоуне (Канада), стал для Трусовой первым этапом Гран-при среди взрослых.
Видео доступно на сайте Первого канала.
Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Skate Сanada
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