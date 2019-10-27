Видео: яркая произвольная программа Медведевой на Skate Сanada

Российская фигуристка Александра Трусова за явным преимуществом выиграла первый в своей карьере этап Гран-при среди взрослых — Skate Сanada. За произвольную программу Трусова получила 166,62 балла, а в сумме за две программы – 241,02.

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева после провала в короткой программе безупречно исполнила произвольную, получив третьи оценки дня. По сумме двух выступлений Медведева — пятая.

Видео выступления Медведевой можно посмотреть на сайте Первого канала.

Напомним, 19-летняя уроженка Москвы не справилась с прокатом в короткой программе, став единственной из 12 участниц, кто получил снижение оценки на 1 балл за падение. Евгения не сумела выполнить тройной лутц. Также с помаркой был исполнен двойной аксель.