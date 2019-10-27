Трусова: часто падаю с первого прыжка и дальше стараюсь собрать программу

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свою победу на втором этапе Гран-при Skate Сanada. 15-летняя спортсменка в сумме за две программы набрала 241,02 балла, что стало мировым рекордом.
«Очень понравилось здесь выступать. Очень рада победе. Будем работать над всем, когда приедем в Москву.
Мы очень много работаем на тренировках, и я часто падаю с первого прыжка и дальше стараюсь собрать оставшуюся программу. На соревнованиях получилось тоже собрать.
Что мне Сергей Викторович Дудаков говорил? Он сказал, что 100 баллов за технику я наконец-то набрала. Поздравил. Звонила ли Этери Георгиевна? Ну, я думаю, что у них сейчас час ночи…
Мне очень нравится выступать на соревнованиях, я жду с нетерпением каждого соревнования, именно процесс весь мне нравится, подготовка, и просто я люблю соревноваться», — приводит слова Трусовой Sport24.
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