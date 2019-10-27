Медведева: не могу сказать, что я сделала что-то великолепное или необычное

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала своё выступление на втором этапе Гран-при Skate Сanada. После провала в короткой программе россиянка безупречно исполнила произвольную, получив третьи оценки дня. По сумме двух выступлений Медведева — пятая.

«Честно говоря, я даже не знаю, что случилось вчера, поэтому мы были так расстроены. Мы проделали отличную работу за последние 2,5 недели. Я чувствовала себя уверенно на тренировках, на шестиминутной разминке и даже во время проката. Я не нервничала.

Что говорил Брайан Орсер? О короткой он сказал, что я этого не заслуживаю. Мы действительно много работали. И я должна хорошо выступать. На утренней тренировке он сказал, что верит в меня.

Не могу сказать, что сегодня я сделала что-то великолепное или необычное. Чистая произвольная программа — это нормально для меня, я делаю так каждый день на тренировках. Лучше или хуже, но обычно чисто. Сегодняшний прокат — обычный, не хороший и не плохой, вчера было необычно.

Как вчера провела ночь и как настраивалась на сегодняшний прокат? Я старалась отдохнуть и выспаться», — приводит слова Медведевой Sport24.