Тарасова: у Трусовой была мечта, и она ещё в это играет, делает мировые рекорды

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу российской фигуристки Александры Трусовой на этапе Гран-при Skate Canada.

«Я счастлива за наших девочек, я счастлива за Сашу. У Саши была мечта, и она ещё в это играет, она делает мировые рекорды. Вот так, как она сделала ручкой, она мечтала за эти сто баллов получить за технику, и она получила. Даже с падением с первого четверного.

Какой же надо быть умной, какой же надо быть собранной, и какой же натренированной, чтобы после падения встать и не сделать ни единой ошибочки. Зал весь молчал, даже у телевизора мы еле дышали, потому что было страшно, что девочка делает мировые рекорды, на такой сложности катается. А ей это всё в удовольствие», — приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».