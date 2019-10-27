Бойкова и Козловский стали первыми в турнире спортивных пар на Skate Canada

В Келоуне (Канада) продолжается второй этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. В турнире спортивных пар россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место по итогам двух программ.
В произвольной программе, которая прошла сегодня, Бойкова и Козловский стали первыми, набрав 140,26 балла. В итоговом зачёте пара набрала 216,71 балла.
Второе место занял канадский дуэт Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (208,49), третьими стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (202,29).
Фигурное катание. Второй этап Гран-при. Skate Canada. Келоуна, Канада
Спортивные пары. Итоговое положение
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 216,71.
2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 208,49.
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия – 202,29.
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