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Ханю выиграл Skate Сanada, Лазукин — восьмой

Ханю выиграл Skate Сanada, Лазукин — восьмой
Другие / Фигурное катание 0

На втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Сanada завершились соревнования мужчин в произвольной программе.

Российский фигурист Андрей Лазукин занял последнее, 12-е место. Судьи оценили его прокат в 133,08 балла.

По итогам короткой и произвольной программ россиянин занял восьмое место, набрав 212,07 балла.

Победителем стал представитель Японии Юдзуру Ханю, который по сумме двух программ набрал 322,59 балла. Второе место занял канадец Нам Нгуен, получивший по сумме двух прокатов 262,77 балла. Замкнул призовую тройку ещё один представитель Японии Кейдзи Танака (250,02).

Skate Сanada. Мужчины. Итоговое положение

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 322,59
2. Нам Нгует (Канада) – 262,77
3. Кейдзи Танака (Япония) – 250,02

8. Андрей Лазукин (Россия) – 212,07.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 2-й этап, Келоуна, Канада
Мужчины. Произвольная программа
27 октября 2019, воскресенье. 04:32 МСК
Окончено
1
Юдзуру Ханю
Япония
322.59
2
Нам Нгуен
Канада
262.77
3
Кейдзи Танака
Япония
250.02
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