Лазукин прокомментировал свой провал в произвольной программе Skate Сanada

Российский фигурист Андрей Лазукин оценил своё выступление на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Сanada. Напомним, в произвольной программе россиянин занял последнее место, набрав 133,08 балла. По итогам короткой и произвольной программ Лазукин финишировал на 8-м месте.

«Не могу объяснить неудачный прокат, не знаю, что произошло. Пока весь на эмоциях. Проблема случилась в психологии или физике? Думаю, что все вместе сложилось», — приводит слова Лазукин Sport24.

Победителем Skate Сanada стал представитель Японии Юдзуру Ханю, который по сумме двух программ набрал 322,59 балла. Второе место занял канадец Нам Нгуен, показав по сумме двух прокатов результат в 262.77 балла. Замкнул призовую тройку еще один представитель Японии Кейдзи Танака, набрав 250,02 балла.