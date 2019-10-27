Тарасова: спасибо Медведевой, я абсолютно счастлива!

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова похвалила Евгению Медведеву за выступление на этапе Гран-при Skate Canada.

19-летняя спортсменка по итогам короткой программы стала шестой. Спустя сутки Медведева реабилитировалась в произвольной программе, показав третий результат. В итоге Евгения заняла пятое место.

«Спасибо огромное Жене, что она поправила настроение не только себе, но поправила настроение всей нашей многомиллионной стране. Людям, которые её любят, которые за неё болеют, которые в неё верят, которые вместе с ней не хотят сдаваться. И мне тоже — я абсолютно счастлива!» — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

Победу на Гран-при в Канаде одержала 15-летняя россиянка Александра Трусова, набравшая рекордные 241,02 балла.