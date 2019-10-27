Фигурист Козловский: испытываем колоссальные эмоции от победы в сложном турнире

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, прокомментировал победу дуэта на втором этапе Гран-при Skate Canada.
«На протяжении многих лет Skate Canada считается одним из самых сложных и самых престижных этапов Гран-при. Мы сейчас испытываем колоссальные эмоции, потому что нам удалось выиграть золотую медаль и добыть победу на таком сложном и непростом турнире, поскольку здесь выступают очень сильные спортсмены мирового уровня, входящие в топ-6.
Хочется отметить теплоту всех спортсменов вокруг, которые рядом с тобой соревнуются. Хотел бы развеять миф о ненависти между нами, между претендентами на победу, на тройку. Все мы спортсмены, все мы знаем, какие колоссальные усилия тратятся, чтобы находиться здесь и выступать. Мы ценим каждый результат друг друга и проявляем максимальное уважение.
У нас было много крутых моментов в карьере, и каждый из них — особенный, они все отличаются друг от друга. Продолжаем нашу карьеру и надеемся, что всё будет в порядке. Будем стараться и работать для того, чтобы таких моментов было как можно больше", — цитирует Козловского Sport24.
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