Фигуристка Турсынбаева не выступит на этапе Гран-при в Китае

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева пропустит Гран-при Китая. Соревнования пройдут с 8 по 10 ноября.

Вице-чемпионка мира 2019 года отсутствует в списке участников турнира, опубликованном на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее Турсынбаева пропустила первый этап серии Гран-при — Skate America. Также из-за травмы она не выступила на турнире Lombardia Trophy.

19-летняя фигуристка открыла сезон на Shanghai Trophy в Китае, где стала второй.

Турсынбаева — вице-чемпионка мира 2019 года, серебряный призёр чемпионата четырёх континентов (2019), серебряный призёр зимней Универсиады-2019, бронзовый медалист II зимних юношеских Олимпийских игр (2016), четырёхкратная чемпионка Казахстана (2014—2017), бронзовый медалист зимних Азиатских игр — 2017.