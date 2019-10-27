Фигуристка Турсынбаева не выступит на этапе Гран-при в Китае

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева пропустит Гран-при Китая. Соревнования пройдут с 8 по 10 ноября.
Вице-чемпионка мира 2019 года отсутствует в списке участников турнира, опубликованном на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Ранее Турсынбаева пропустила первый этап серии Гран-при — Skate America. Также из-за травмы она не выступила на турнире Lombardia Trophy.
19-летняя фигуристка открыла сезон на Shanghai Trophy в Китае, где стала второй.
Турсынбаева — вице-чемпионка мира 2019 года, серебряный призёр чемпионата четырёх континентов (2019), серебряный призёр зимней Универсиады-2019, бронзовый медалист II зимних юношеских Олимпийских игр (2016), четырёхкратная чемпионка Казахстана (2014—2017), бронзовый медалист зимних Азиатских игр — 2017.
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