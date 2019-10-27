Авербух: Медведевой нужно учить четверной прыжок

Чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских игр Илья Авербух поделился впечатлениями от выступления россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при Skate Canada. 19-летняя спортсменка заняла пятое место.

«Хочу похвалить Женю, ей сегодня было очень тяжело выступать после того, что было вчера. Она действительно была хорошо подготовлена к этому турниру, но эти страшные ошибки практически закрыли ей дорогу на пьедестал. По произвольной программе она стала третьей, если бы ей вчера удалось прокатиться так же чисто, то, уверен, по сумме она была бы на пьедестале, потому что кореянка не очень успешно откатала. Однако при вчерашнем шестом месте отставание было большое, она, к сожалению, не смогла его нивелировать.

Однако каталась она сегодня очень хорошо, усложнила программу. Практически безошибочно выступила, но с пятым местом она практически лишилась шансов на попадание в финал чемпионской серии Гран-при. Она обязательно будет выступать на Cup of Russia, но в финал пробраться нельзя одним этапом. Однако она будет сражаться на чемпионате России, там конкуренция колоссальная: Трусова, Щербакова, Загитова, Косторная и другие. Надо бороться!

Заметна хорошая подготовка Медведевой по её чистому исполнению. Она прибавила относительно себя. Не говорю, что её засудили, сейчас она выжала максимум возможностей. Для борьбы на равных нужно учить четверной прыжок. Не просто говорить о нем, а уже начинать делать. Без такого козыря, как хотя бы один четверной прыжок, сейчас рассчитывать на что-то вряд ли можно. Четверной сальхов ей под силу, тогда она сразу попадёт в борьбу за лидирующие позиции», — цитирует Авербуха Sport24.

Победу на Гран-при в Канаде одержала 15-летняя россиянка Александра Трусова, набравшая рекордные 241,02 балла.