ISU вручит награды лучшим фигуристам и тренерам после чемпионата мира 2020 года

Международный союз конькобежцев (ISU) учредил специальную премию лучшим спортсменам и тренерам в фигурном катании. Как сообщает пресс-служба организации, первая такая церемония состоится во время чемпионата мира в 2020 году в Монреале (Канада).
Награды вручат в семи категориях: «Самый ценный фигурист», «Лучший костюм», «Самая зрелищная программа», «Лучший новичок», «Лучший хореограф», «Лучший тренер». Также будет вручена специальная премия за вклад в развитие фигурного катания.
В каждой номинации на награду будут претендовать фигуристы-одиночники (женщины и мужчины), пары и танцевальные дуэты.
Расширенный список кандидатов будет объявлен 1 декабря 2019 года. Первый этап голосования пройдёт онлайн до 10 февраля. После этого определятся три номинанта в каждой категории. Победителя выберет жюри.
Чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале состоится с 16 по 22 марта.
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