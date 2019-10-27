Сотникова — о выступлении Трусовой: мы все как будто слетали на другую планету

Российская фигуристка Аделина Сотникова осталась в восторге от выступления соотечественницы, Александры Трусовой, на этапе Гран-при среди взрослых — Skate Сanada. 15-летняя спортсменка одержала победу на турнире с новым мировым рекордом — 241,02 балла.
«Программа Трусовой действительно была очень сложной. Не помню, чтобы мужчины катались с программой такой сложности. Мы все как будто слетали на другую планету, посмотрели там выступление Саши, похлопали ей стоя и вернулись назад.
Во второй разминке я увидела абсолютно другой уровень сложности у наших девчонок. Наше фигурное катание не стоит на месте, а развивается. Все спортсменки выполняют сложнейшие элементы и с каждым разом всё более усложняют свою программу.
Хотелось бы обратиться к болельщикам: понимаю, у всех есть любимчики, но нужно стараться поддерживать всех спортсменов, так как они вкладывают в свои выступления всю душу и точно не заслужили грубости», — цитирует Сотникову Sport24.
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