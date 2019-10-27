Ягудин: фигурное катание уже никогда не будет прежним

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин выразил мнение, что технический уровень фигуристок в начале нового сезона свидетельствует о том, что фигурное катание вышло на новый этап развития.
На этапе Гран-при в Канаде 15-летняя россиянка Александра Трусова одержала победу, установив мировые рекорды в произвольной программе и по общей сумме баллов.
«Очередная планка сбита, это точка невозврата, фигурное катание уже никогда не будет прежним. Мы можем говорить о красивых линиях, костюмах, цвете помады, но мы живём уже в другой реальности. Люди не успеют и глазом моргнуть, как большая часть фигуристов будет выполнять четверные прыжки и тройные аксели.
Новое поколение фигуристов отталкивается уже от нынешних высот, поэтому не стоит воспринимать всё происходящее как единичные случаи. Когда-то мы писали письма, запечатывали их в конверты и ждали, пока они дойдут, сегодня мы отправляем их за доли секунды посредством гаджетов, мгновенно получая уведомление о доставке. Мир меняется, ни к чему убивать в спортсменах гениев посредством ограничения возраста, вода всегда пробьёт себе путь.
Мир фигурного катания адаптировался к новым правилам, к новой системе, подождал, подкопил силы, а вот теперь эту плотину прорвало. Есть сложнейшие прыжки, и есть спортсмены, способные их делать. Кто из них будет лучшим в этом сезоне, можно будет судить лишь в его конце, но нынешний сезон — это уже новая история нашего вида спорта", — приводит слова Ягудина ТАСС.
Третий этап Гран-при состоится в Гренобле (Франция) с 1 по 3 ноября.
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