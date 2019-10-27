Тутберидзе поздравила Трусову с победой на Гран-при в Канаде

Тренер Этери Тутберидзе посвятила пост в «Инстаграме» 15-летней фигуристке Александре Трусовой.

Спортсменка одержала победу на этапе Гран-при в Канаде, установив два мировых рекорда — в произвольной программе (166,62), а также по общей сумме баллов (241,02).

«Уже двое», — написала Тутберидзе, прикрепив фотографию Трусовой.

Напомним, Трусова выиграла первый в карьере этап Гран-при среди взрослых за явным преимуществом. В произвольной программе Александра чисто исполнила три четверных прыжка: лутц и два тулупа в различных каскадах. Также россиянка попыталась сделать четверной сальхов, но упала. Только за технику Трусова получила более 100 баллов.

Запись доступна на странице Тутберидзе в «Инстаграме».

Трусова: часто падаю с первого прыжка и дальше стараюсь собрать программу