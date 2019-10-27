Урманов — о мировых рекордах Трусовой: народ хочет зрелища, они его и получили

Олимпийский чемпион Алексей Урманов поделился впечатлениями от второго этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Canada.

Победу одержала 15-летняя россиянка Александра Трусова. В произвольной программе она чисто исполнила три четверных прыжка: лутц и два тулупа в различных каскадах. Также россиянка попыталась сделать четверной сальхов, но упала. Только за технику Трусова получила более 100 баллов.

«В нашей жизни ничего не меняется, народ хочет зрелища, они его и получили. Фигурное катание движется вперёд. Наши девчонки выучили четверные прыжки, исполняют их на соревнованиях, показывают всему миру. Это очень хорошо, потому что есть прогресс, движение вперёд. Благодаря таким выступлениям возникает экшн, интересный многим", — сказал Урманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.