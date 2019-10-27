Авербух не считает, что Трусова — лидер фигурного катания на долгие годы

Чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал выступление Александры Трусовой на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. 15-летняя спортсменка одержала победу. Только за технику Трусова получила более 100 баллов.

«Всё закономерно, если так можно сказать. Ещё в начале сезона я сразу говорил, что Саша, наверное, один из главных претендентов на победу и звание чемпионки в этом сезоне. Высоты, которые показала и показывает Саша, — это запредельные высоты.

Сложность её программы настолько высока, что соперницам нужно рассчитывать только на то, что она будет допускать ошибки. А других шансов у них, в общем-то, нет, чтобы победить такую программу с таким колоссальным набором элементов. Кроме того, чтобы самим учить четверные прыжки, а в середине сезона эти прыжки никто учить не будет. Если Александре удастся сохранить такую форму на протяжении всего сезона, то она одна из главных претенденток на звание чемпионки мира в этом году.

Можно ли сказать, что она лидер на долгие годы? Нет. Мы видим, что ротация девушек очень высока. Ей 15 лет, впереди — формирование и большой и сложный этап. Не будем говорить ни о каких долгих годах, говорим только об этом сезоне, и в нём главный фаворит — Александра Трусова. Наряду с ней, конечно, не забываем ни про Алину Загитову, ни про Анну Щербакову, которая показала очень хороший результат, ни про Алёну Косторную. Наверное, чуть дальше стоит Лиза Туктамышева, и сложнее всего в эту борьбу будет включиться Жене Медведевой. Хотя вчера она показала очень хорошее выступление в произвольной программе — чистое, интеллигентное, красивое. Очень рад за неё, что она смогла найти в себе силы пройти это сложное испытание после неудачи в короткой программе. Объективно, после этого турнира Женя потеряла все шансы на попадание в финал чемпионской серии Гран-при и сейчас сконцентрируется на чемпионате России. Но конкуренция колоссальная", — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.

Сотникова — о выступлении Трусовой: мы все как будто слетали на другую планету