Сотникова: Медведева доказала самой себе, что ещё конкурентоспособна

Российская фигуристка Аделина Сотникова прокомментировала выступление соотечественницы, Евгении Медведевой, на этапе Гран-при Skate Canada, где 19-летняя спортсменка заняла пятое место. Также Сотникова выразила мнение, что Елизавете Туктамышевой судьи ставят незаслуженно низкие оценки.

«Очень рада за Женю Медведеву, как она откатала свою программу. Она доказала самой себе, что ещё конкурентоспособна, что может навязать борьбу любому сопернику. Понятно, у нас по ту сторону телеэкрана сидят эксперты и люди, которые во всём разбираются, но на это не стоит обращать внимания. Главное — получать кайф от того, что делаешь, а критика будет всегда.

Туктамышева? Считаю, Лизе ставят незаслуженно низкие оценки. Она борец, делает непростые элементы, показывает суть программы. Она уже взрослая, но выдерживает конкуренцию с молодыми девочками, и делает это отлично. Мне кажется, она нашла золотую середину в своих программах и получает кайф от того, что делает, а это самое главное», — цитирует Сотникову Sport24.