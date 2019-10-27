Фигурист Козловский вырвал букет из рук Бойковой на награждении в Канаде

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли второй этап Гран-при Skate Canada.

В произвольной программе, которая прошла сегодня, дуэт стал первым, набрав 140,26 балла. В итоговом зачёте россияне набрали 216,71 балла.

На церемонии награждения Козловский вырвал у партнёрши букет цветов. Бойкова вернула его обратно, после чего Козловский погладил её по голове. Эпизод доступен на видео, начиная с 5:00.

Второе место занял канадский дуэт Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (208,49). Призовую тройку замкнули россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (202,29).

Фигурное катание. Второй этап Гран-при. Skate Canada. Келоуна, Канада

Спортивные пары. Итоговое положение



1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 216,71

2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 208,49

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 202,29.

Видео момента доступно на сайте Первого канала.