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Фигурист Козловский вырвал букет из рук Бойковой на награждении в Канаде

Фигурист Козловский вырвал букет из рук Бойковой на награждении в Канаде
Другие / Фигурное катание 0

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли второй этап Гран-при Skate Canada.

В произвольной программе, которая прошла сегодня, дуэт стал первым, набрав 140,26 балла. В итоговом зачёте россияне набрали 216,71 балла.

На церемонии награждения Козловский вырвал у партнёрши букет цветов. Бойкова вернула его обратно, после чего Козловский погладил её по голове. Эпизод доступен на видео, начиная с 5:00.

Второе место занял канадский дуэт Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (208,49). Призовую тройку замкнули россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (202,29).

Фигурное катание. Второй этап Гран-при. Skate Canada. Келоуна, Канада
Спортивные пары. Итоговое положение

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 216,71
2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 208,49
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 202,29.

Видео момента доступно на сайте Первого канала.

Бойкова и Козловский стали первыми в турнире спортивных пар на Skate Canada
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