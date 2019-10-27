Фигурист Козловский вырвал букет из рук Бойковой на награждении в Канаде

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли второй этап Гран-при Skate Canada.
В произвольной программе, которая прошла сегодня, дуэт стал первым, набрав 140,26 балла. В итоговом зачёте россияне набрали 216,71 балла.
На церемонии награждения Козловский вырвал у партнёрши букет цветов. Бойкова вернула его обратно, после чего Козловский погладил её по голове. Эпизод доступен на видео, начиная с 5:00.
Второе место занял канадский дуэт Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (208,49). Призовую тройку замкнули россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (202,29).
Фигурное катание. Второй этап Гран-при. Skate Canada. Келоуна, Канада
Спортивные пары. Итоговое положение
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 216,71
2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 208,49
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 202,29.
Видео момента доступно на сайте Первого канала.
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